У Миколаївському Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері 11 липня пройшла церемонія прощання з волонтером Андрієм Горожанським.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Волонтер з Миколаєва Андрій Горожанський, доля якого лишалася невідомою після гуманітарної місії у Херсонську область в травні 2022 року, виявився загиблим.
Останній раз його бачили в Олександрівці Херсонської області 7 травня — тоді в його сторону вистрелив російський танк.
Тіло Андрія Горожанського було виявлено в одній з братських могил.
Поховають волонтера на Мішковському цвинтарі міста.
Раніше повідомлялось, що миколаївців просять підтримати петицію про присвоєння Героя України загиблому захиснику та активісту Олегу Кравцю.
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У Миколаївському Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері 11 липня пройшла церемонія прощання з волонтером Андрієм Горожанським.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Волонтер з Миколаєва Андрій Горожанський, доля якого лишалася невідомою після гуманітарної місії у Херсонську область в травні 2022 року, виявився загиблим.
Останній раз його бачили в Олександрівці Херсонської області 7 травня — тоді в його сторону вистрелив російський танк.
Тіло Андрія Горожанського було виявлено в одній з братських могил.
Поховають волонтера на Мішковському цвинтарі міста.
Раніше повідомлялось, що миколаївців просять підтримати петицію про присвоєння Героя України загиблому захиснику та активісту Олегу Кравцю.