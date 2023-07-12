У Миколаївському Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої матері 11 липня пройшла церемонія прощання з волонтером Андрієм Горожанським.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Волонтер з Миколаєва Андрій Горожанський, доля якого лишалася невідомою після гуманітарної місії у Херсонську область в травні 2022 року, виявився загиблим.

Останній раз його бачили в Олександрівці Херсонської області 7 травня — тоді в його сторону вистрелив російський танк.

Тіло Андрія Горожанського було виявлено в одній з братських могил.

Поховають волонтера на Мішковському цвинтарі міста.

Раніше повідомлялось, що миколаївців просять підтримати петицію про присвоєння Героя України загиблому захиснику та активісту Олегу Кравцю.