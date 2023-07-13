У столиці Білорусі Мінську силовики затримали трьох підлітків, які зривали з будівель державні прапори – проти юнаків, яким 16-17 років, відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив Слідчий комітет Білорусі.

Зазначається, що хлопці, перебуваючи вдома в одного з них, вжили спиртне і вирушили гуляти вулицями нічного Мінська.

— Молоді люди побачили магазин із національним прапором на фасаді. Підлітки порвали прапор і кинули його на землю. Через кілька хвилин вони зірвали прапор з фасаду іншої будівлі, – йдеться в повідомленні Слідкому.

За скоєне підліткам загрожує позбавлення волі до 3 років за статтею про «наругу над державними символами».

Нагадаємо, раніше суд Білорусі засудив одного із засновників опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича до восьми років колонії посиленого режиму у справі про нібито «змову з метою захоплення влади».

Перед тим суд у Мінську відправив на 10 років у колонію керівника білоруського правозахисного центру «Вясна» та лауреата Нобелівської премії миру Олеся Беляцького. Правозахисників визнали винними у фінансуванні протестів проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у 2020 році й контрабанді коштів.