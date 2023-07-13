Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 236 040 своїх військових, 510 із них – за останню добу.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Крім того, українським захисникам вдалося ліквідувати 23 ворожі артсистеми та 6 засобів ППО.
Загальні втрати російської армії в повномасштабній війні проти України склали:
Нагадаємо, на території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».
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Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 236 040 своїх військових, 510 із них – за останню добу.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Крім того, українським захисникам вдалося ліквідувати 23 ворожі артсистеми та 6 засобів ППО.
Загальні втрати російської армії в повномасштабній війні проти України склали:
Нагадаємо, на території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».