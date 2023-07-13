Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 236 040 своїх військових, 510 із них – за останню добу.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, українським захисникам вдалося ліквідувати 23 ворожі артсистеми та 6 засобів ППО.

Загальні втрати російської армії в повномасштабній війні проти України склали:

танків ‒ 4 092 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 7 999 (+9),

артилерійських систем – 4 425 (+23),

реактивних систем залпового вогню – 678 (+4),

засобів протиповітряної оборони ‒ 421 (+6),

літаків – 315,

гелікоптерів – 310,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 752 (+26),

крилатих ракет ‒ 1 271,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 995 (+17),

спеціальної техніки ‒ 652 (+5).

Нагадаємо, на території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони вночі, 13 липня, було знищено ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу «Shahed 136/131».