Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував президенту Росії Володимиру Путіну продовжити угоду про безпечний експорт зерна з України в обмін на підключення російського державного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про таке пише інформаційне агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Офіційно речник ООН заявляв, що генсек надіслав Путіну листа з пропозиціями про шляхи подальшого сприяння експорту російських добрив і забезпечення постачань українського зерна Чорним морем.

Речник зазначав, що ООН пропонує «усунути перешкоди для проведення фінансових операцій» через «Россільгоспбанк» в обмін на відновлення експорту українського продовольства. За словами речника, Антоніу Гутерреш спілкується з усіма сторонами з цього питання та готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.

Відомо, що Росія погрожувала розірвати зернову угоду, термін дії якої закінчується в понеділок, 17 липня, оскільки кілька вимог щодо відправлення власного зерна та добрив за кордон не були виконані.

Якраз ключовою вимогою Москви для продовження дії угоди стало відновлення підключення російського агробанку до міжнародної платіжної мережі. Як відомо, Європейський Союз відрізав його у червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну.

Раніше вже повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість погодитися на створення підсанкційним «Россільгоспбанком» дочірньої компанії, яка буде підключена до SWIFT.

Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Нагадаємо, станом на 30 червня, Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Також повідомлялося, що 27 лютого 2022 року світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від системи банківських платежів SWIFT у рамках третього пакету санкцій проти Росії через її вторгнення до України.