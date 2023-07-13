У четвер, 13 липня, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів третє засідання робочої групи щодо ситуації, що склалася за результатами контрактування з НСЗУ в низці закладів охорони здоров’я Миколаївської області та міста Миколаєва.

Як написав Антон Табунщик на своїй сторінці Facebook, він разом із заступником начальника Миколаївської ОВА Юрієм Гранатуровим, начальником обласного управління охорони здоров’я Максимом Безносенко, начальницею міського управління охорони здоров’я Іриною Шамрай, заступником міського голови Анатолієм Петровим та головою медичної комісії облради Іриною Шабільяновою розглянули також показники дев’яти міських лікарень:

Міської дитячої лікарні №2 Міських лікарень № 1, 3, 4, 5 Міської лікарні швидкої медичної допомоги Пологових будинків № 1, 2 та 3