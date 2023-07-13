У четвер, 13 липня, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів третє засідання робочої групи щодо ситуації, що склалася за результатами контрактування з НСЗУ в низці закладів охорони здоров’я Миколаївської області та міста Миколаєва.
Як написав Антон Табунщик на своїй сторінці Facebook, він разом із заступником начальника Миколаївської ОВА Юрієм Гранатуровим, начальником обласного управління охорони здоров’я Максимом Безносенко, начальницею міського управління охорони здоров’я Іриною Шамрай, заступником міського голови Анатолієм Петровим та головою медичної комісії облради Іриною Шабільяновою розглянули також показники дев’яти міських лікарень:
— Проаналізували ці дані та надали рекомендації для усунення недоліків та удосконалення економічної ситуації лікарень. У нас одна мета – покращити фінспроможність закладів охорони здоров’я та не допустити скорочення професійного фонду і зниження якості послуг, що надаються пацієнтам, — написав Антон Табунщик.
Нагадаємо, протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.
Як відомо, восени 2022 року Миколаївська міськлікарня №1 отримала дві машини «швидкої» у якості гуманітарної допомоги. Тоді директорка закладу Марія Грачова заявила, що авто вкрай необхідні для надання допомоги важко хворим, однак пізніше віддала машину у користування пологовому будинку №3.
Саме на ній головний лікар пологового Олег Іщенко у квітні їздив на зустріч у ресторан з Марією Грачовою, пишуть «НикВести».
Тоді він пояснив, що що автівку, аби вирішити особисті питання, що стосуються медицини у місті. Однак пізніше почав вимагати вибачень від головного редактора «НикВести» Олега Деренюги, який зафільмував використання машини не за прямим призначенням.
Він також заявив, що машину «швидкої» Renault Trafic пологовому передали не волонтери, а позичила міська лікарня №1.
Раніше повідомлялося, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що «провів бесіду» з директором пологового будинку №3 Олегом Іщенком, який використав гуманітарну «швидку» для зустрічі з колегою у ресторані.
В свою чергу, начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай заявила, що використання гуманітарних «швидких» в особистих цілях — непоодинока практика.
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У четвер, 13 липня, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів третє засідання робочої групи щодо ситуації, що склалася за результатами контрактування з НСЗУ в низці закладів охорони здоров’я Миколаївської області та міста Миколаєва.
Як написав Антон Табунщик на своїй сторінці Facebook, він разом із заступником начальника Миколаївської ОВА Юрієм Гранатуровим, начальником обласного управління охорони здоров’я Максимом Безносенко, начальницею міського управління охорони здоров’я Іриною Шамрай, заступником міського голови Анатолієм Петровим та головою медичної комісії облради Іриною Шабільяновою розглянули також показники дев’яти міських лікарень:
— Проаналізували ці дані та надали рекомендації для усунення недоліків та удосконалення економічної ситуації лікарень. У нас одна мета – покращити фінспроможність закладів охорони здоров’я та не допустити скорочення професійного фонду і зниження якості послуг, що надаються пацієнтам, — написав Антон Табунщик.
Нагадаємо, протягом 2022 року заклади охорони здоров’я у Миколаєві отримали гуманітарну допомогу на суму 442 мільйона гривень.
Як відомо, восени 2022 року Миколаївська міськлікарня №1 отримала дві машини «швидкої» у якості гуманітарної допомоги. Тоді директорка закладу Марія Грачова заявила, що авто вкрай необхідні для надання допомоги важко хворим, однак пізніше віддала машину у користування пологовому будинку №3.
Саме на ній головний лікар пологового Олег Іщенко у квітні їздив на зустріч у ресторан з Марією Грачовою, пишуть «НикВести».
Тоді він пояснив, що що автівку, аби вирішити особисті питання, що стосуються медицини у місті. Однак пізніше почав вимагати вибачень від головного редактора «НикВести» Олега Деренюги, який зафільмував використання машини не за прямим призначенням.
Він також заявив, що машину «швидкої» Renault Trafic пологовому передали не волонтери, а позичила міська лікарня №1.
Раніше повідомлялося, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що «провів бесіду» з директором пологового будинку №3 Олегом Іщенком, який використав гуманітарну «швидку» для зустрічі з колегою у ресторані.
В свою чергу, начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай заявила, що використання гуманітарних «швидких» в особистих цілях — непоодинока практика.