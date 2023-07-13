На Первомайщині державі повернуть ділянку землі у комплексі з водним об’єктом загальнодержавного значення – Благодатненським водосховищем, вартістю понад 40 мільйонів гривень.

Як повідомляють в прокуратурі, дана земельна ділянка була передана в оренду ще у 2006 році.

— Прокуратурою встановлено, що у 2006 році між Арбузинською райдержадміністрацією та фізичною особою – підприємцем укладено договір оренди земельної ділянки площею 101 га, з розташованим на ній водним об’єктом площею понад 68 га, в межах Благодатненської сільської ради Арбузинського району (на даний час – Первомайський район), — йдеться в повідомленні.

Прокурори встановили, що договір оренди початково було оформлено некоректно, оскільки відповідно до положень статті 51 Водного кодексу України водний об’єкт є окремим від земельної ділянки об’єктом, тому його передача в оренду відбувається за договором оренди водного об’єкту у комплексі із земельною ділянкою.

— При цьому, за оренду водного об’єкта та земельну ділянку справляється окрема орендна плата, що є істотними умовами таких договорів, — повідомили в прокуратурі.

Ключовим у справі стало те, що після завершення строку оренди на цю земельну ділянку, підприємець продовжив там свою підприємницьку діяльність з вилову риби.

Так, через бездіяльність власника земельної ділянки водного фонду та реагуючи на порушення інтересів держави окружною прокуратурою було скеровано позов до суду, який задоволено у повному обсязі.

Нагадаємо, нещодавно суд незаконно передав у приватну власність 12 соток землі біля річки у селищі Констянтинівка, що на Миколаївщині.

Раніше повідомлялось, що території Чорноморської сільської ради Миколаївського району з приватної власності забрали 15 гектарів лісів. Цю територію повернули до державної власності.

Перед тим стало також відомо, що Березанський районний суд Миколаївської області задовольнив позов Миколаївської окружної прокуратури про повернення у державну власність ділянки водного фонду вартістю майже 600 тисяч гривень.