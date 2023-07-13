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У Миколаєві планують до кінця року продовжити дію програми по закупівлі суглобів для ендопротезування мешканців міста.

Про під час брифінгу у середу, 12 липня, розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

Вона повідомила, що на міську програму передбачені кошти для придбання комплектів ендопротезів кульшових та комплектів колінних суглобів.

— Зараз протезуються наші пацієнти виключно за власний рахунок , але програма ц діє. У нас запланована певна сума на придбання штучних суглобів. Це кошти міського бюджету. Нашим людям уже доставлено 33 штучних суглоби із них 14 — колінних, — розповіла вона.

Зазначимо, що ендопротезування суглоба — це хірургічна операція, в ході якої зруйновані хворобою частини суглоба замінюються штучними. Ці частини і називаються терміном «ендопротез».

Нагадаємо, що український благодійний фонд BGV спільно з урядом Естонії запустили і реалізовують спільну програму для безкоштовного протезування, а також реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій в Україні.