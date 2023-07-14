Лікарні Миколаєва готові до можливого спалаху холери та інших кишкових інфекцій.

Про це розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «НикВести».

За словами Шамрай, міські заклади охорони здоров'я кожного року, не дивлячись на ковід та війну, проходять тренувальні заняття щодо того, як діяти в разі виникнення загрози розповсюдження кишкових інфекцій.

— Південні області країни завжди є вразливими до виникнення холери та до підвищеного спалаху кишкових інфекцій. У нас визначені закладки які є основними базовими в наданні медичної допомоги — міська лікарня №5 на базі якої був побудований надсучасний ковідний госпіталь, який використовується зараз для лікування всіх інфекційних захворювань, в тому числі і гострих кишкових захворювань. Він розрахований на 66 ліжок, в тому числі там є 6 реанімаційних ліжок. Неодноразово у нас були інспекції з міністерства охорони здоров'я, буквально два тижні тому перевірялась готовність закладу до надання медичної допомоги. Було констатовано, що все повністю готове, – сказала вона.

Вона додала, що на базі стаціонару створений запас медикаментів, розхідних матеріалів, розчинів для надання допомоги пацієнтам з кишковими розладами.