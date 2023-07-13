Російські війська атакували острів Зміїний сьогодні вранці авіацією, скинувши фугасну бомбу.
Про це повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров.
— На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби, – написав Назаров у Telegram.
З його слів, уночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку із застосуванням ударних безпілотників типу «Shahed-136» та ракет морського базування типу «Калібр».
— В нашій зоні відповідальності знищено 1 ракету та 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною, ще 6 аналогічних дронів – над Кіровоградщиною. Влучань не допущено, – зазначив він.
Нагадаємо, що у суботу, 8 липня, на 500-й день боротьби українців проти масштабної російської агресії президент Володимир Зеленський опублікував відео з подякою воїнам, яке записав на острові Зміїний.
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Російські війська атакували острів Зміїний сьогодні вранці авіацією, скинувши фугасну бомбу.
Про це повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров.
— На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби, – написав Назаров у Telegram.
З його слів, уночі ворог здійснив ракетно-дронову атаку із застосуванням ударних безпілотників типу «Shahed-136» та ракет морського базування типу «Калібр».
— В нашій зоні відповідальності знищено 1 ракету та 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною, ще 6 аналогічних дронів – над Кіровоградщиною. Влучань не допущено, – зазначив він.
Нагадаємо, що у суботу, 8 липня, на 500-й день боротьби українців проти масштабної російської агресії президент Володимир Зеленський опублікував відео з подякою воїнам, яке записав на острові Зміїний.