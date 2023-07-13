Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на ремонт щита монумента «Батьківщина-мати» у Києві.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Повідомляється, що замість радянського герба на щиті встановлять Тризуб, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України.
Очікується, що роботи стартують у «найближчому майбутньому». Як розповідав в інтерв'ю директор Українського інституту сталевих конструкцій, де готували проектну документацію для робіт, Олександр Шимановський, заміна герба коштуватиме 36 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що захисники Миколаєва вимагають знесення у місті пам'ятників, повʼязаних з історією й культурою Росії та СРСР.
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Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на ремонт щита монумента «Батьківщина-мати» у Києві.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Повідомляється, що замість радянського герба на щиті встановлять Тризуб, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України.
Очікується, що роботи стартують у «найближчому майбутньому». Як розповідав в інтерв'ю директор Українського інституту сталевих конструкцій, де готували проектну документацію для робіт, Олександр Шимановський, заміна герба коштуватиме 36 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що захисники Миколаєва вимагають знесення у місті пам'ятників, повʼязаних з історією й культурою Росії та СРСР.