Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на ремонт щита монумента «Батьківщина-мати» у Києві.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Повідомляється, що замість радянського герба на щиті встановлять Тризуб, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України.

Очікується, що роботи стартують у «найближчому майбутньому». Як розповідав в інтерв'ю директор Українського інституту сталевих конструкцій, де готували проектну документацію для робіт, Олександр Шимановський, заміна герба коштуватиме 36 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що захисники Миколаєва вимагають знесення у місті пам'ятників, повʼязаних з історією й культурою Росії та СРСР.