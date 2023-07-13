Сьогодні, 13 липня, розмовний чат-бот Google Bard на основі штучного інтелекту запрацював українською мовою.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що чат-бот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Так, користувач має сформулювати запит, а Bard збере найбільш відповідну інформацію з інтернету.

— Це означає, що вам не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну — Bard зробить усе сам, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, чат-бот Bard може озвучувати відповіді, зберігати історію чату, експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab), також є можливість ділитися розмовами.

— Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості, — запевняє очільник міністерства Михайло Федоров.

Google запустив Bard у березні 2023 року як конкурента для чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT. Він уже працює більш ніж 45 мовами, а також доступний у понад 230 країнах.

Нагадаємо, YouTube хоче спростити дублювання відео іншими мовами, використовуючи штучний інтелект. Компанія працює над функцією спільно з командою Aloud — це сервіс дубляжу на базі штучного інтелекту, який розробили в Google Area 120.

До того ж у США суд оштрафував юристів через використання фейкової інформації, яку згенерував ChatGPT.