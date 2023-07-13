В період з 30 червня до 7 липня у пологових будинках Миколаєва з'явилося на світ 37 дітей.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

— Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 16 дівчаток та 21 хлопчик, — зазначається в повідомленні.

Дані щотижня актуалізуються та оновлюються.

Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи під час примусової депортації дітей в Росію поїхала зі своїми вихованцями, звідки змогла вивезти їх до Грузії.