Бійці очаківського 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого провели операцію на одному з островів Дніпра. В результаті було знищено човен росіян і ще один пошкоджено.

Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що після проведення аеророзвідки одного з островів на річці Дніпро було виявлено позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.

Спецпризначенці вирішили висунутися в район і знищити особовий склад та в подальшому взяти під контроль територію.

Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника.

Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.

В результаті операції знищено один човен противника і один пошкоджено. Крім того знешкоджено 5 окупантів.

Нагадаємо, бійці очаківського 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого врятували п’ятьох російських окупантів, яких «товариші» кинули помирати після підриву Каховської ГЕС. Таким чином воїни Сил спеціальних операцій поповнили обмінний фонд України