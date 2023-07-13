Бійці очаківського 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого провели операцію на одному з островів Дніпра. В результаті було знищено човен росіян і ще один пошкоджено.
Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Зазначається, що після проведення аеророзвідки одного з островів на річці Дніпро було виявлено позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.
Спецпризначенці вирішили висунутися в район і знищити особовий склад та в подальшому взяти під контроль територію.
Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника.
Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.
В результаті операції знищено один човен противника і один пошкоджено. Крім того знешкоджено 5 окупантів.
Нагадаємо, бійці очаківського 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого врятували п’ятьох російських окупантів, яких «товариші» кинули помирати після підриву Каховської ГЕС. Таким чином воїни Сил спеціальних операцій поповнили обмінний фонд України
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Бійці очаківського 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого провели операцію на одному з островів Дніпра. В результаті було знищено човен росіян і ще один пошкоджено.
Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Зазначається, що після проведення аеророзвідки одного з островів на річці Дніпро було виявлено позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони.
Спецпризначенці вирішили висунутися в район і знищити особовий склад та в подальшому взяти під контроль територію.
Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника.
Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів.
В результаті операції знищено один човен противника і один пошкоджено. Крім того знешкоджено 5 окупантів.
Нагадаємо, бійці очаківського 73-го морського центру спецоперацій імені кошового отамана Антіна Головатого врятували п’ятьох російських окупантів, яких «товариші» кинули помирати після підриву Каховської ГЕС. Таким чином воїни Сил спеціальних операцій поповнили обмінний фонд України