Станом п'ятницю, 14 липня 2023 року, ЗСУ знищили 236 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових.

Про це йдеться в ранковому зверненні Генштабу ЗСУ.

Крім того, українським військовим вдалося знищити понад 100 одиниць ворожої техніки, у тому числі 24 артилерійські системи та 31 безпілотник.

Загалом армія окупанта за час повномасштабної війни втратила:

танків — 4097 (+5) од,

бойових броньованих машин — 8008 (+9) од,

артилерійських систем — 4449 (+24) од,

РСЗВ — 680 (+2) од,

засоби ППО — 423 (+2) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3783 (+31),

крилаті ракети — 1273 (+2),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7019 (+24) од,

спеціальна техніка — 662 (+10).

вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, захисники з ПвК «Схід» збили 6 «шахедів», проте є влучання у Кривому Розі. Також