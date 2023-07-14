Станом п'ятницю, 14 липня 2023 року, ЗСУ знищили 236 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових.
Про це йдеться в ранковому зверненні Генштабу ЗСУ.
Крім того, українським військовим вдалося знищити понад 100 одиниць ворожої техніки, у тому числі 24 артилерійські системи та 31 безпілотник.
Загалом армія окупанта за час повномасштабної війни втратила:
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Станом п'ятницю, 14 липня 2023 року, ЗСУ знищили 236 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових.
Про це йдеться в ранковому зверненні Генштабу ЗСУ.
Крім того, українським військовим вдалося знищити понад 100 одиниць ворожої техніки, у тому числі 24 артилерійські системи та 31 безпілотник.
Загалом армія окупанта за час повномасштабної війни втратила: