У Снігурівці, що на Миколаївщині майже місяць мешканці мали змогу безкоштовно прати свої речі, коли у місті були значні труднощі з водою.
Про це повідомив очільник Снігурівської територіальної громади Іван Кухта.
Він написав, що у зв’язку з відновленням водопостачання в місті Снігурівка, припиняється робота безкоштовного прального комплексу.
Він подякував всім хто долучився до розміщення прального комплексу та за надані пральні машини й місткості для води.
У повідомленні йдеться, що за весь період, з 15 червня по 13 липня безкоштовним пральним комплексом скористалися 2253 снігурівчан.
Нагадаємо, що в Снігурівці наразі відновлюється водопостачання та в кранах з'явиться технічна вода.
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У Снігурівці, що на Миколаївщині майже місяць мешканці мали змогу безкоштовно прати свої речі, коли у місті були значні труднощі з водою.
Про це повідомив очільник Снігурівської територіальної громади Іван Кухта.
Він написав, що у зв’язку з відновленням водопостачання в місті Снігурівка, припиняється робота безкоштовного прального комплексу.
Він подякував всім хто долучився до розміщення прального комплексу та за надані пральні машини й місткості для води.
У повідомленні йдеться, що за весь період, з 15 червня по 13 липня безкоштовним пральним комплексом скористалися 2253 снігурівчан.
Нагадаємо, що в Снігурівці наразі відновлюється водопостачання та в кранах з'явиться технічна вода.