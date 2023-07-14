Минулої доби, 13 липня, миколаївські воїни-артилеристи 406 окремої бригади морської піхоти ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова нанесли нищівні удари по позиціях ворога і знищили три сховища з боєприпасами.

Про це розповіло Командування морської піхоти ВМС України.

Окрім того, миколаївським захисникам вдалося знищити ворожу самохідну артилерійську установку (САУ), причіпну гармату «Гіацинт-Б» та БПЛА.

Нагадаємо, станом п'ятницю, 14 липня 2023 року, ЗСУ знищили 236 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових.

В ніч на п'ятницю, 14 липня, сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.