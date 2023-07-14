На Миколаївщині зібрали врожай ранніх зернових та зернобобових культур на площі 213 тисяч гектарів, це 40 відсотків ранніх культур.

Про це розповів головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв, передає «Суспільне».

За словами Володимира Афанасьєва, в області зернові та зернобобові посіяні на площі 531 тисяча гектарів. Загалом на Миколаївщині 1 мільйон 700 тисяч гектарів ріллі, під урожай 2023 року засіяний 1 мільйон 300 тисяч.

— Валовий збір склав 726 тисяч тонн, при середній урожайності 34,1. Стосовно культур, які збираються, то це ячмінь, пшениця, горох та жито. Крім того, зібрано ріпак на площі 36,6 тисячі гектарів при середній урожайності 21,6 центнера з гектара,— розповідає Володимир Афанасьєв.

Зі слів керівника агропідприємства Миколи Карпенко, розпочали жнива озимої пшениці працівники господарства у Миколаївському районі, площа поля – 90 гектарів, є встановлена система зрошення.

На полях господарство вирощує пшеницю «Дума» Одеського селекційно-генетичного інституту.

— Це сорт, який за умов цього року, завдяки праці наших механізаторів, агрономів і дякувати Богу розкрив повний потенціал своєї врожайності. Те, що селекціонер від нього чекав, воно цього року є на полі. Ну так, на вигляд – близько семи тонн є, але ваги покажуть,— говорить Микола Карпенко.

Навесні повідомлялося, що близько 270 тисяч гектарів полів на Миколаївщині цього року не будуть засіяні через бойові дії, які проходили в області. Проте інші придатні до посівної терени Миколаївщини вже обробляються.