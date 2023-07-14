Служба безпеки України на Донеччині затримала інформатора ФСБ Росії, який передавав окупантам інформацію про маршрути, кількість та специфікацію української техніки, яка рухалася до Краматорська.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Правоохоронці відзначили, що для збору розвідданих зловмисник займав «позицію» на балконі власної квартири. Через вікно він приховано фотографував та знімав на відео переміщення військових колон.

— У зоні особливої уваги фігуранта були колони важкої та спеціальної техніки. Зокрема, самохідні артустановки, вантажівки з боєприпасами і паливозаправні автомобілі, які задіяні у контрнаступі Сил оборони, — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, Відзняті файли й текстовий опис з поясненнями він переправляв своєму «зв’язковому», який перебував на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ним виявився представник підконтрольного російській спецслужбі «міністерства державної безпеки «‎ДНР».

Розвідувальну інформацію росіяни використовували для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу українських військ, вказують в СБУ.

— Контррозвідники спецслужби затримали ворожого інформатора «на гарячому» під час здійснення ним прихованої відеозйомки з вікна власної оселі. У чоловіка вилучили мобільний телефон, який він використовував для фіксації українських об’єктів та комунікації з ФСБ, — повідомляють в СБУ.

Зазначають, що 48-річного мешканця міста Добропілля, ФСБ дистанційно залучила до співпраці ще у 2018 році. У поле зору росіян він потрапив через свою активність в одній з прокремлівських груп у Telegram. Після кількох «тестових» завдань окупанти перевели свого інформатора в «режим очікування» до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення з можливою конфіскацією майна. Зараз чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак РФ на Миколаївську область.

Ранішн контррозвідка СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ та готував ракетний удар по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві.

Також повідомлялося, що колишній начальник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч під час навчань на Кінбурнській косі у 2021 році збирав на користь РФ інформацію стосовно цієї території.