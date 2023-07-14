У селі Степове Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, які загинули внаслідок російської агресії.

Про це повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.

Зазначається, що криміналісти ексгумували тіла 20-ти та 34-х річних чоловіків, яких ще навесні минулого року розстріляли військові РФ в селі Степове Воскресенської громади Миколаївського району.

Тіла загиблих направили для проведення судово-медичної експертизи.

Вживаються заходи зі встановлення обставин, осіб, причетних до скоєння злочину, а також свідків та очевидців скоєння злочину.

Як відомо, у селі Новопетрівка Миколаївської області правоохоронці ексгумували тіла трьох неповнолітніх дівчат. В Снігурівці поліцейські також ексгумували тіла трьох місцевих жителів.