В Очакові фахівці перевірили якість водопровідної води. В одній із трьох проб виявили проблеми по мікробіологічним показникам.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що проби були відібрані 10 липня. У центрі контролю та профілактики хвороб не уточнили, які саме мікробіологічні показники перевищено.

— Про результати досліджень проінформовано балансоутримувачів та органи місцевого самоврядування, військову адміністрацію для вжиття заходів щодо приведення показників якості води до нормативних, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що фахівці рекомендують для приготування страв та пиття використовувати фасовану воду промислового виробництва та з пунктів розливу після кип’ятіння.

Нагадаємо, що вода, яку подають в будинки миколаївців, придатна лише для господарсько-побутових потреб — прання одягу, миття посуду, прибирання та використання в душі й туалеті. Проте, вживання цієї води для пиття та приготування їжі не рекомендується.

Також повідомлялося, що Обласний центр контролю та профілактики хвороб перевірив пункти розливу доочищеної воду в Миколаєві. Декілька з них тимчасово закрили через невідповідність води нормативам за мікробіологічними показниками.