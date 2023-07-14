На Миколаївщині в курортній зоні Рибаківка виставили на аукціон базу відпочинку «Перлина», з початковою ціною в 1,9 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи Рrozorro.sale.

Об’єкт соціально-культурного призначення продається відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації.

Стартова для продажу об'єкта складає 1 мільйон 959 тисяч 313 гривень, проведення аукціону заплановано на 20 липня. Загальна площа бази відпочинку «Перлина» складає 2055 квадратні метри. Згідно з підрахунками 1 квадратний метр бази коштуватиме інвестору 955 гривень.

— База відпочинку «Перлина» розташована в курортній зоні Рибаківка. Корпуси бази відпочинку розташовані за 10 метрів від пляжу. Розміщення відпочиваючих у 4-х місних номерах, – зазначається на сайті Рибаківка.mk.

Загалом на торги було виставлено:

1) будівлі, споруди та передавальні пристрої: корпус 12 квартирний за літ. А-2 загальною площею – 626,8 м. кв.; корпус 12 квартирний за літ. Б-2 загальною площею – 593,6 м. кв.; котедж двоповерховий за літ. В-2 загальною площею 101,8 кв. м.; котедж двоповерховий за літ. Г-2 загальною площею 92,6 кв.м.; службово-побутовий корпус за літ. Д-З загальною площею 409,5 кв. м. (будівля невиробничого призначення, що перебуває у недобудованому стані); адміністративно-господарська споруда за літ. Ж-2 загальною площею 177,5 кв. м.; господарське приміщення під баком за літ К; кладова за літ. Л; туалет за літ. М; дворові душові кабіни за літ Б-2, бесідка за літ. О; ворота №1; огорожа навколо бази №2; свердловина артезіанська №4; ворота №5; №6; огорожа свердловини №7, замощення №1; 2) машини та обладнання – 58 позицій; 3) інструменти, прилади, інвентар – 20 позицій (меблі); 4) багаторічні насадження; 5) інші основні засоби – проектна документація; 6) малоцінні необоротні матеріальні активи; 7) білизна, постільні речі, одяг та взуття; 8) будівельні матеріали; 9) пально-мастильні матеріали; 10) запасні частини; 11) тара; 12) інші виробничі запаси; 13) малоцінні та швидкозношувальні предмети; 14) капітальні інвестиції – об’єкт незавершеного будівництва «Службово-побутовий корпус».

Нагадаємо, що Фонд державного майна України виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України» в Миколаєві та Коблевому Миколаївської області.