На Миколаївщині в курортній зоні Рибаківка виставили на аукціон базу відпочинку «Перлина», з початковою ціною в 1,9 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи Рrozorro.sale.
Об’єкт соціально-культурного призначення продається відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації.
Стартова для продажу об'єкта складає 1 мільйон 959 тисяч 313 гривень, проведення аукціону заплановано на 20 липня. Загальна площа бази відпочинку «Перлина» складає 2055 квадратні метри. Згідно з підрахунками 1 квадратний метр бази коштуватиме інвестору 955 гривень.
— База відпочинку «Перлина» розташована в курортній зоні Рибаківка. Корпуси бази відпочинку розташовані за 10 метрів від пляжу. Розміщення відпочиваючих у 4-х місних номерах, – зазначається на сайті Рибаківка.mk.
Загалом на торги було виставлено:
1) будівлі, споруди та передавальні пристрої: корпус 12 квартирний за літ. А-2 загальною площею – 626,8 м. кв.; корпус 12 квартирний за літ. Б-2 загальною площею – 593,6 м. кв.; котедж двоповерховий за літ. В-2 загальною площею 101,8 кв. м.; котедж двоповерховий за літ. Г-2 загальною площею 92,6 кв.м.; службово-побутовий корпус за літ. Д-З загальною площею 409,5 кв. м. (будівля невиробничого призначення, що перебуває у недобудованому стані); адміністративно-господарська споруда за літ. Ж-2 загальною площею 177,5 кв. м.; господарське приміщення під баком за літ К; кладова за літ. Л; туалет за літ. М; дворові душові кабіни за літ Б-2, бесідка за літ. О; ворота №1; огорожа навколо бази №2; свердловина артезіанська №4; ворота №5; №6; огорожа свердловини №7, замощення №1;
2) машини та обладнання – 58 позицій;
3) інструменти, прилади, інвентар – 20 позицій (меблі);
4) багаторічні насадження;
5) інші основні засоби – проектна документація;
6) малоцінні необоротні матеріальні активи;
7) білизна, постільні речі, одяг та взуття;
8) будівельні матеріали;
9) пально-мастильні матеріали;
10) запасні частини;
11) тара;
12) інші виробничі запаси;
13) малоцінні та швидкозношувальні предмети;
14) капітальні інвестиції – об’єкт незавершеного будівництва «Службово-побутовий корпус».
Нагадаємо, що Фонд державного майна України виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України» в Миколаєві та Коблевому Миколаївської області.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
На Миколаївщині в курортній зоні Рибаківка виставили на аукціон базу відпочинку «Перлина», з початковою ціною в 1,9 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи Рrozorro.sale.
Об’єкт соціально-культурного призначення продається відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації.
Стартова для продажу об'єкта складає 1 мільйон 959 тисяч 313 гривень, проведення аукціону заплановано на 20 липня. Загальна площа бази відпочинку «Перлина» складає 2055 квадратні метри. Згідно з підрахунками 1 квадратний метр бази коштуватиме інвестору 955 гривень.
— База відпочинку «Перлина» розташована в курортній зоні Рибаківка. Корпуси бази відпочинку розташовані за 10 метрів від пляжу. Розміщення відпочиваючих у 4-х місних номерах, – зазначається на сайті Рибаківка.mk.
Загалом на торги було виставлено:
1) будівлі, споруди та передавальні пристрої: корпус 12 квартирний за літ. А-2 загальною площею – 626,8 м. кв.; корпус 12 квартирний за літ. Б-2 загальною площею – 593,6 м. кв.; котедж двоповерховий за літ. В-2 загальною площею 101,8 кв. м.; котедж двоповерховий за літ. Г-2 загальною площею 92,6 кв.м.; службово-побутовий корпус за літ. Д-З загальною площею 409,5 кв. м. (будівля невиробничого призначення, що перебуває у недобудованому стані); адміністративно-господарська споруда за літ. Ж-2 загальною площею 177,5 кв. м.; господарське приміщення під баком за літ К; кладова за літ. Л; туалет за літ. М; дворові душові кабіни за літ Б-2, бесідка за літ. О; ворота №1; огорожа навколо бази №2; свердловина артезіанська №4; ворота №5; №6; огорожа свердловини №7, замощення №1;
2) машини та обладнання – 58 позицій;
3) інструменти, прилади, інвентар – 20 позицій (меблі);
4) багаторічні насадження;
5) інші основні засоби – проектна документація;
6) малоцінні необоротні матеріальні активи;
7) білизна, постільні речі, одяг та взуття;
8) будівельні матеріали;
9) пально-мастильні матеріали;
10) запасні частини;
11) тара;
12) інші виробничі запаси;
13) малоцінні та швидкозношувальні предмети;
14) капітальні інвестиції – об’єкт незавершеного будівництва «Службово-побутовий корпус».
Нагадаємо, що Фонд державного майна України виставив на продаж єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України» в Миколаєві та Коблевому Миколаївської області.