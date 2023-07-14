Українські військові на Мелітопольському напрямку Запорізької області за минулий тиждень просунулися на 1,7 кілометра.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Він зазначив, що на цьому напрямку підрозділи 15-ої бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» у взаємодії із підрозділами ЗСУ продовжують вести наступальні дії.

— За минулий тиждень штурмові групи бригади за підтримки танків просунулись на 1700 метрів на південь та південний схід. Українські підрозділи просуваються в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу, — сказав військовий.

Нагадаємо, 13 липня, миколаївські воїни-артилеристи 406 окремої бригади морської піхоти ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова нанесли нищівні удари по позиціях ворога і знищили три сховища з боєприпасами.

Також, станом п'ятницю, 14 липня 2023 року, ЗСУ знищили 236 590 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 550 військових.

В ніч на п'ятницю, 14 липня, сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.