Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич виніс догану директору Центрального стадіону Володимиру Коссе через перевищення своїх повноважень під час спілкування з тренерами.

Про це розповів перший віце-мер Віталій Луков у коментарі «НикВести».

Зазначається, що тренерський склад спортивної школи з легкої атлетики разом з батьками поскаржились на перевищення повноважень та недодержання вимог законодавства директором КУ «Центральний міський стадіон» Володимиром Коссе. Тому 26 травня мер Олександр Сєнкевич підписав розпорядження про проведення службового розслідування відносно Володимира Коссе.

Після проведення службового розслідування було підтверджено факт нестриманої поведінки директора стадіону. За словами Віталія Лукова, він в присутності дітей спілкувався на підвищеному тоні з тренерами, які орендують у нього одне з приміщень.

— Була скарга на ім'я Миколаївського міського голови з боку тренерів та батьків однієї з секцій, де на їх думку була нетактовна поведінка з боку директора стадіону. Провівши службове розслідування, більшість фактів була підтверджена стосовно нестриманої поведінки Володимира Коссе. Він в присутності дітей спілкувався на підвищеному тоні з тренерами, які орендують у нього приміщення стадіону. Ми розібралися, директор стадіону визнав провину і сказав, що він так більше не буде, він буде намагатися тримати себе в руках, – сказав Віталій Луков.

При цьому, Віталій Луков зазначив, що розрив договору с Володимиром Коссе через даний інцидент став би різким рішенням, оскільки він, як керівник, має непогані організаторські здібності.

— Тому ми прийняли не кардинальне рішення, наприклад, рекомендацію про розірвання договору з ним, а рекомендували міському голові оголосити йому догану. Оскільки, у Володимира Коссе є непогані організаторські здібності, як керівника, тому ми дали людині можливість працювати. На сьогодні більше подібних скарг не надходило, – резюмував Віталій Луков.

Нагадаємо, що на початку 2019 року газон на новому футбольному полі, вартістю 25 мільйонів гривень, почав жовтіти та згодом засох. Тоді директор Центрального міського стадіону Володимир Коссе заявив, що нове футбольне не загине, адже працівники доглядають за ним. Планувалось, що після передачі футбольного поля на баланс стадіону з поля приберуть ділянки із засохлою травою та підсадять нову.

В середині літа того ж року Коссе заявив, що на футбольному полі газон вкотре висох через поразку грибком.