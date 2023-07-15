Сполучені Штати Америки планують викупити у Тайваню списані ЗРК MIM-23 Hawk та передати їх в якості військової допомоги Україні.

Ці комплекси перехоплюють ракети на відстані до 40 км при максимальній висоті 18 км, повідомляє видання Taiwan News з посиланням на газету China Times.

Самі комплекси зняли з озброєння в червні цього року. ЗРК планують передати українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах.



У той час Міністерство оборони Тайваню, зі свого боку, відхилило запит Taiwan News про коментар, однак заявило, що озброєння буде утилізовано відповідно до правил.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні допомогу у розмірі 65 мільйонів доларів для ремонту техніки та створення військового реабілітаційного центру.