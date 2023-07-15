Естонія видала Сполученим Штатам громадянина Росії, якого підозрюють у контрабандному перевезенні до РФ американських технологій, які далі могли використовуватися для війни з Україною.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

За даними слідства, Вадим Конощенок, який, ймовірно, є співробітником Федеральної служби безпеки РФ, був ключовим учасником схеми з постачання російським військовим електроніки та боєприпасів американського виробництва.

Чоловіка затримали на естонсько-російському кордоні 27 жовтня 2022 року, він мав при собі 35 різних типів напівпровідників та інших електронних компонентів. У листопаді того ж року він намагався перевезти сотні тисяч набоїв американського виробництва, які зазвичай використовуються снайперами.

Естонська влада провела обшук на складі, який використовував підсудний, і вилучила ще близько 170 кілограмів боєприпасів американського походження.

Загалом у цій справі прокуратура США висунула звинувачення п’ятьом росіянам і двом американцям.

Згідно з обвинуваченням і матеріалами суду, всі вони були пов’язані з російськими компаніями «Сернія Інжиніринг» і «Сертал», які працюють під керівництвом російських спецслужб для закупівлі передової електроніки та складного випробувального обладнання для російської армії.

У разі доведення вини кожному підсудному загрожує до 30 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві було засуджено до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна, жителя міста Красний Луч Луганської області, який воював на боці так званої «ЛНР».

Раніше на Снігурівщині визнали винною до 5 років за ґратами колаборантку, яка пропагувала ворожі ідеології та обійняла керівну посаду в органах окупаційної «влади».