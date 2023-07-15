Велика колона «вагнерівців» прибула до Білорусі. Помічено щонайменше 60 автомобілів та три автобуси.

Про це повідомила в суботу, 15 липня, моніторингова група «Беларускі Гаюн».

— Сьогодні вранці, 15 липня, помічена велика колона легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих «ДНР/ЛНР». Сукупність чинників вказує, що це колона ПВК «Вагнер», яка вночі в'їхала в Білорусь із РФ у районі Кричева. Далі вони прослідували через Рогачов у бік Бобруйська і потім — на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК «Вагнер» рухається до наметового табору в селі Ціль, — йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової групи, у колоні помічено щонайменше 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, «буханки» і щонайменше 3 автобуси для перевезення людей.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Після цього російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.

В результаті очільник ПВК «‎Вагнера»‎ Євген Пригожин погодився зупинити рух військових колон своїх найманців , що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем.

Нагадаємо, що фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК «Вагнер» ставить його і підлеглих у незручне становище.