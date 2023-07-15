Чернігівці зібрали пів тонни корму та ліки для тварин з Миколаєва за один благодійний концерт.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Чернігівський співак та волонтер Ігор Хонін влаштовував концерт від свого благодійного фонду «Диво сьогодні», аби зібрати допомогу для миколаївського Центру захисту тварин.

— За два дні до концерту, я оголосив про те, що буде збір коштів на поїздку. Нам вистачило на те, щоб перекрити паливо і ще вистачило на те, аби замовити для 119-ї бригади тероборони домкрат, — розповідає Ігор Хонін.

Після закінчення збору, Ігор відвіз всі продукти та ліки до притулку у Миколаєві.

Нагадаємо, що співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.