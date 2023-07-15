Для підсилення кадрової спроможності лікарень на Херсонщині та Миколаївщині, території яких постраждали від підтоплення, залучаються команди медиків-добровольців з усієї України.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Станом на зараз 57 медиків вже працюють у відрядженнях в Херсонській області і 10 — у Миколаївській. Відрядження почались з 20 червня. Кожна команда працює від 2 тижнів до місяця. Наразі графік відряджень сформовано до 3 вересня.

Зазначається, що до роботи на постраждалих від затоплення територіях залучаються, зокрема, такі фахівці: лікарі-анестезіологи, лікарі-травматологи дитячі, лікарі-офтальмологи, лікарі-невропатологи, лікарі-фтизіатри, лікарі-хірурги щелепно-лицеві, лікарі-нейрохірурги, лікарі-гематологи, лікарі-рентгенологи, лікарі-онкологи, лікарі-гінекологи-онкологи, лікарі з променевої терапії, лікарі невідкладної (екстреної) медичної допомоги, медичні сестри та ін.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.