Особи, які перебувають за кордоном 45 днів без вагомих причин, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами і будуть позбавлені державних виплат з 1 серпня.

Про це в ефірі телемарафону повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

— Якщо людина... станом на 15 липня мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася в Україну, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то тоді вона обрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, — пояснила Марчак.

Вона наголосила, що у держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина за кордон.

— Якщо через державні реєстри будемо бачити, що людина протягом тривалого часу перебуває за кордоном і для цього немає таких тимчасових підстав, як лікування, стажування, відрядження, то тоді виплати такій особі буде припинено. Але якщо у державних реєстрах помилкова інформація, або людина чи родина вже повернулися з-за кордону, то людина може уточнити інформацію в органах соціального захисту, і такі виплати продовжаться, — сказала заступниця міністра.

Посадовець нагадала, що з 1 серпня виплати від держави будуть припинені тим, хто повернувся у місце проживання, а також тим, хто постійно перебуває за кордоном.

11 липня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою уточнив параметри надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Україні і отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року, у визначеному розмірі для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень та для інших осіб – 2 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві почав працювати перший в Україні Координаційно-консультативний центр підтримки цивільного населення.