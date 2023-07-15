Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні відзначив морпіхів 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського серед підрозділів, які воюють на передовій.

Подяку президент висловив під час свого відеозвернення.

Він подякував за службу всім захисникам України, які перебувають на передовій зазначивши, що ці тижні були важливими.

— Я дякую усім вам, ви просто молодці. Всі, хто хоробро, стійко б’ється заради України. Україна обов’язково переможе. Слава усім вам, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що миколаївські морські піхотинці знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М2.

також нещодавно на Бердянському напрямку протитанкісти миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського збили ворожий гелікоптер Ка-52.