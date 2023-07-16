На Миколаївщині через суд намагаються повернути державі 14 гектарів землі, які належать громадянам Росії.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Мова йде про примусове припинення права власності на чотири земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 14 гектарів в межах Веселинівської громади.

У прокуратурі зазначили, що згідно з вимогами Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, протягом року беззаперечно підлягають відчуженню. У разі невиконання цієї вимоги земельна ділянка підлягає конфіскації за рішенням суду. Однак органи Держгеокадастру України не відреагували, хоча вони були зобов’язані звертатись до суду з позовами про конфіскацію таких земель.

Зараз Веселинівським районним судом відкрито провадження у справах, їх розгляд триває.

Також повідомлялося, зщо у Баштанському районі виявили 5 земельних ділянок, загальною площею 40 гектарів та вартістю 2,4 мільйона гривень, якими користувалися громадяни РФ.