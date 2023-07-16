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У Миколаївській ОВА розповіли про реалізацію пілотного проекту «Помічник ветерана»

В Миколаєві затягнувся ремонт дороги по проспекту Богоявленському

У Держаудитслужбі розповіли про результати перевірок КП «Миколаївелектротранс»

Олена Піскун розповіла про втрачені врожаї через підрив Каховської ГЕС

У Миколаївській ОВА розказали про ситуацію в аграрному секторі

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Головний санлікар Миколаївщини розказав про загрозу кишкових інфекцій через затоплення

Брифінг Департаменту кіберполіції Національної поліції України про ситуацію з кіберзлочинністю

Як змінилася ситуація з кіберзлочинністю в Україні з початком війни