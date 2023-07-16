Сили оборони України за минулу добу, 15 липня, ліквідували ще 500 російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також ЗСУ вдалося відмінусувати 18 артилерійських систем російської армії.
Так, загальні втрати окупанта за час повномасштабної війни склали:
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Сили оборони України за минулу добу, 15 липня, ліквідували ще 500 російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також ЗСУ вдалося відмінусувати 18 артилерійських систем російської армії.
Так, загальні втрати окупанта за час повномасштабної війни склали: