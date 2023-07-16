Збройні Сили України станом на липень 2023 року не відповідають стандартам НАТО, бійцям не вистачає відповідної керівної та комунікативної ланки. Однак, солдати української армії сьогодні на полі бою показують себе краще ніж бійці країн НАТО.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів військовий з Миколаєва, передовий авіаційний навідник, старший лейтенант Сергій Танасов.

Військовому довелося побувати на полі бою в Іраку, Ліберії та Косово, а сьогодні Сергій Танасов захищає Україну на Півдні.

Під час місії у Косово чоловік усвідомив, що Україна має бути в НАТО – побачив якість забезпечення, злагодженість на усіх рівнях, ставлення в альянсі до кожного бійця. Однак, за словами військового, дещо в Україні сьогодні все ж на рівень вище.

— Солдати вже переплюнули – я вам скажу так. Ми краще зараз на полі бою поводимось, морально-психологічний стан бійця Збройних Сил України набагато вищий, ніж той, який я бачив за кордоном, — розповів військовий.

Сергій Танасов вважає, що після перемоги безпекову ситуацію в Україні мають контролювати іноземні миротворчі місії. За його словами, на кордоні з Україною варто поставити закордонних миротворців.

— Тому, що нам треба буде трохи розвантажити армію в плані чисельності, бо зараз дуже багато людей призвано. І гарантом того, що не буде знов перетину, це вже будуть миротворці. Але це все буде скоріш за все після підписання капітуляції, репарації – не знаю, що там буде з Російською Федерацією. Щось вони попідписують і зайдуть миротворці, — наголосив Сергій Танасов.

Сергій Танасов з військовими ЗСУ у Донецькому аеропорту, 2014 - 2015 роки

В досить негативному ключі чоловік відзивається про ООН та запевняє, що ні в якому разі не можна допустити, аби миротворчі сили формували там.

Військовий працював з різними миротворчими місіями: У 2004-му році служба в Іраку, у 2008-2010 роках — у Ліберії, у 2012-2013 — у Косово.

— ООН – ми знаємо, кожен зробив висновок, що таке ООН, і місії в них теж такі. KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косово – прим.) – було дуже цікаво, тому що ми працювали з різними контингентами іноземними, з військовими з НАТО дуже співпрацювали так тісно, — згадав Сергій Танасов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі гарними, «але якби було запрошення до НАТО — вони були б ідеальні».

Перед початком саміту 11 липня Зеленський був незадоволеним відсутністю конкретики щодо членства України в НАТО. Він заявляв, що у членів НАТО немає готовності ані запросити Україну в Альянс, ані зробити її членом, а невизначеність свідчить про слабкість.

Однак раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

До того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу.