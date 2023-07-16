Президент Болгарії Румен Радев звинуватив Україну в тому, що вона «наполягає» на веденні війни, яку розпочала проти неї Росія.

Як пише Свободна Европа, Румен Радев з початку російського вторгнення відстоює позиції, близькі до позицій Кремля.

— Україна наполягає на тому, щоб продовжувати вести цю війну, але рахунки платить вся Європа, – сказав президент.

Він часто використовує слово «конфлікт» замість «війна», заявляє, що виступає проти надання зброї для захисту Києва. Він також виступає проти економічних санкцій проти Росії та пропонує дотримуватися позиції «нейтралітету».

Румен Радев закликає до переговорів між Києвом і Москвою і мирного вирішення війни. Відомо, що однією з головних вимог України для досягнення миру є повне виведення російських військ з усіх окупованих українських територій, чого Росія відмовляється робити, однак президент Болгарії так не вважає.

— Наші правителі несамовито намагаються переконати нас, що, надсилаючи військову допомогу, вони, навпаки, підвищують нашу безпеку. Цей конфлікт поглиблюється, жертв стає все більше, – сказав Румен Радев.

В той час, прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков прокоментував останні заяви Радева, заявивши, що «Російська Федерація є найбільш значущою і прямою загрозою для безпеки країн-членів Північноатлантичного договору, а також для миру і стабільності в євроатлантичному регіоні».

— Національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб припинити війну, щоб Росія вивела свої війська з України, щоб Україна стала членом НАТО і щоб ми нарощували свою обороноздатність згідно з регіональними планами, які НАТО ухвалив у Вільнюсі, – заявив прем’єр Болгарії.

Українське посольство в Софії також відкинуло слова Радева. Дипломати підкреслили, що Україна прагне миру і докладає всіх зусиль для його досягнення.

— Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, – одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди та гібридної війни в Європі, – йдеться в заяві.

У посольстві підкреслили, що надання Україні оборонних засобів не веде до збільшення кількості жертв і руйнувань, а навпаки дозволяє врятувати більше життів простих громадян.

Нагадаємо, Болгарія до кінця вересня 2023 року продовжила програму державної підтримки з розміщення українських біженців.

Також уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України.