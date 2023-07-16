Протягом минулої доби, 15 та зранку 16 липня на Закарпатті затримали 15 чоловіків за підозрою у незаконному перетині кордону.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Згідно з повідомленням, прикордонники Мукачівського загону припинили 6 спроб порушення державного кордону.

Найбільшу групу осіб затримали прикордонники сьогодні вранці завдяки інформації від співробітників оперативно-розшукового відділу загону. Сьогодні близько четвертої години ранку 9 чоловіків прибули у прикордоння з метою подальшого незаконного перетину кордону з Угорщиною. Усі вони виявилися жителями Закарпаття.

Решта чоловіків мали намір поза пунктами пропуску потрапити до Румунії. Так, були затримані ще двоє закарпатців, троє жителів Хмельниччини та один житель Харківщини.

Нагадаємо, житель Миколаєва організував чергову незаконну схему для вивезення військовозобов'язаних за кордон. Для реалізації планів чоловік заснував власну «‎благодійну організацію»‎. Підозрюваний під виглядом директора організації отримував дозволи на участь ухилянтів у перевезеннях гуманітарного вантажу. Пізніше чоловік у такий самий спосіб втік з країни.