Українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку, зокрема вони просунулись на відстань понад кілометр.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону.

— На Мелітопольському напрямку положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування углибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту, — сказав він.

Речник наголосив, що у напрямку Бердянська тривають інтенсивні бої. Українські підрозділи закріплюються на рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують території та продовжують виконувати вогневі задачі.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що Сили оборони за 5 тижнів контрнаступу звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за пів року.

Відомо, що українські військовослужбовці повернули під контроль України село Рівнопіль, розташоване на стику Донецької та Запорізької областей.

Також нещодавно під Красногорівкою Донецької області українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованих дій заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом із 2014 року.