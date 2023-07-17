На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські загарбники планують побудувати 25 в’язниць.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Окрім того, намагаючись збільшити відсоток лояльності до Кремля, напередодні так званих «виборів», запланованих на вересень, місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів.

— Тиск простий – без паспорта РФ заборонили працювати на оплачуваних роботах під час відбування покарання, а адміністрація установ посилює репресії на тих, хто відмовляється, —пояснюють в ОВА.

Також загарбники погрожують, що не можна буде оформити соціальні виплати та стати на облік до служби зайнятості після звільнення з колонії.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Донеччини російські загарбники офіційно легалізували табори та тюрми для тих, хто не є громадянами «ДНР».

Раніше, минулого року польські спецслужби виявили кілька місць, які росіяни використовують як фільтраційні табори або в’язниці для українців. Їх можна знайти, зокрема, в Донецьку, Докучаєвську, Мангуші та Новоазовську.