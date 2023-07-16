Українські військові зайшли та взяли під контроль частину села Старомайорське на так званому «‎Врем'євському виступі»‎ рашистів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У вечірньому зведенні йдеться, що у північній частині Старомайорського Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого становища.

Нагадаємо, українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку, зокрема вони просунулись на відстань понад кілометр.

Також нещодавно під Красногорівкою Донецької області українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованих дій заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом із 2014 року.