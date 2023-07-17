Підполковник Денис «‎Редіс»‎ Прокопенко, який керував обороною Маріуполя, а згодом перебував у полоні в Туреччині, став командиром бригади «‎Азов»‎ Національної гвардії України.

У неділю, 16 липня, підполковник зустрівся з особовим складом бригади, повідомляє Telegram-канал «‎Азову»‎.

— Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать «‎Азову»‎, — сказав «Редіс» під час зустрічі з бійцями.

Повідомляють, що наразі підполковник Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, 8 липня, в Україну повернулися з Туреччини командири батальйону «Азов», миколаївських морпіхів та Нацгвардії.

Вони були звільнені з полону росіян у вересні 2022 року під час великого обміну. Тоді 200 українських військових обміняли на колишнього депутата від ОПЗЖ та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. А п'ять командирів-захисників Маріуполя обміняли на 55 російських військових.