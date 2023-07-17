Підполковник Денис «Редіс» Прокопенко, який керував обороною Маріуполя, а згодом перебував у полоні в Туреччині, став командиром бригади «Азов» Національної гвардії України.
У неділю, 16 липня, підполковник зустрівся з особовим складом бригади, повідомляє Telegram-канал «Азову».
— Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать «Азову», — сказав «Редіс» під час зустрічі з бійцями.
Повідомляють, що наразі підполковник Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.
Нагадаємо, 8 липня, в Україну повернулися з Туреччини командири батальйону «Азов», миколаївських морпіхів та Нацгвардії.
Вони були звільнені з полону росіян у вересні 2022 року під час великого обміну. Тоді 200 українських військових обміняли на колишнього депутата від ОПЗЖ та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. А п'ять командирів-захисників Маріуполя обміняли на 55 російських військових.
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Підполковник Денис «Редіс» Прокопенко, який керував обороною Маріуполя, а згодом перебував у полоні в Туреччині, став командиром бригади «Азов» Національної гвардії України.
У неділю, 16 липня, підполковник зустрівся з особовим складом бригади, повідомляє Telegram-канал «Азову».
— Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать «Азову», — сказав «Редіс» під час зустрічі з бійцями.
Повідомляють, що наразі підполковник Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків.
Нагадаємо, 8 липня, в Україну повернулися з Туреччини командири батальйону «Азов», миколаївських морпіхів та Нацгвардії.
Вони були звільнені з полону росіян у вересні 2022 року під час великого обміну. Тоді 200 українських військових обміняли на колишнього депутата від ОПЗЖ та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. А п'ять командирів-захисників Маріуполя обміняли на 55 російських військових.