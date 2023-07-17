Біля міжміського автовокзалу в Миколаєві прибрали будівельний паркан з незаконно орендованої зеленої зони.

Як зазначають у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, земельна ділянка площею 1400 квадратних метрів тепер відкрита для містян.

— На сесії Миколаївської міської ради департаменту доручили звільнити земельну ділянку від огорожі та забезпечити безперешкодний доступ до неї. Що і було зроблено. Місто має ще одну ділянку зеленої зони, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, фірма-орендар ще навесні 2021 року незаконно продовжила термін оренди зеленої зони, встановила на ній паркан і планувала проводити там будівельні роботи. Тоді ТОВ ВКП «Алекта» розпочала підготовчі роботи та зведення металевих конструкцій по вулиці Пограничній на розі проспекту Богоявленського у районі міжміського автовокзалу. Це викликало суспільний резонанс, оскільки роботи велися на зеленій зоні та під час них були знесені дерева.

Представники «Алекти», які довгий час орендували земельну ділянку, пояснили, що планують будувати торгівельний центр.

Однак цьогоріч Господарський суд Миколаївської області все ж скасував право оренди на дану земельну ділянку.