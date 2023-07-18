У Норвегії гігантам соціальних мереж Facebook та Instagram незабаром тимчасово заборонять відстежувати користувачів в інтернеті, щоб націлювати на них рекламу.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на наказ Норвезької служби захисту даних, пише «Європейська правда».

Служба наказала американській технологічній фірмі Meta, материнській компанії Facebook та Instagram, припинити показувати користувачам у Норвегії персоналізовану рекламу на основі їхньої активності в інтернеті та місцезнаходження.

Заборона набуде чинності з серпня, згідно з наказом, надісланим Meta 14 липня.

Рекламна практика Meta у Facebook та Instagram наразі передбачає «обробку дуже приватних і чутливих персональних даних за допомогою дуже непрозорих і нав’язливих операцій з моніторингу та профілювання», — пояснює норвезьке агентство Datatilsynet.

Заборона так званої персоналізованої реклами триватиме три місяці, починаючи з 4 серпня.

Facebook та Instagram зможуть показувати людям кастомізовану рекламу, але лише на основі інформації, яку користувачі вказують у розділі «Про себе» у своїх профілях.

Якщо компанія Meta не виконає розпорядження, їй загрожують щоденні штрафи в розмірі 1 мільйона норвезьких крон (89 500 євро).

Тимчасову заборону можуть скасувати, якщо Meta знайде спосіб легально обробляти персональні дані і надасть користувачам право відмовитися від таргетованої реклами, заснованої на відстеженні, йдеться в наказі.

Обмеження запровадили після того, як 4 липня Суд Європейського Союзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей, щоб таргетувати на них рекламу без їхньої прямої згоди на основі «законного інтересу» фірми.

Нагадаємо, компанія Meta тестує платну верифікацію для Instagram і Facebook.