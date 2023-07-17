За минулий тиждень в період з 10 липня по 16 липня у закладах системи охорони здоров’я Миколаївської області народилось 90 дітей. З них одна двійня.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
— Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 50 дівчаток та 43 хлопчики.З найменшою вагою 1360 грамів народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради, — зазначається в повідомленні.
Дані щотижня актуалізуються та оновлюються.
Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи під час примусової депортації дітей в Росію поїхала зі своїми вихованцями, звідки змогла вивезти їх до Грузії.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
За минулий тиждень в період з 10 липня по 16 липня у закладах системи охорони здоров’я Миколаївської області народилось 90 дітей. З них одна двійня.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
— Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 50 дівчаток та 43 хлопчики.З найменшою вагою 1360 грамів народилася дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради, — зазначається в повідомленні.
Дані щотижня актуалізуються та оновлюються.
Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи під час примусової депортації дітей в Росію поїхала зі своїми вихованцями, звідки змогла вивезти їх до Грузії.