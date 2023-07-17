До Білорусі прибула ще одна колона ПВК «вагнер», це вже щонайменше третя колона з найманцями, яка прибула до країни з 11 липня.

Про це у понеділок, 17 липня, повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Як повідомляється, колона була помічені у напрямку Осиповичів та табору в селі Ціль трасою М5 від Бобруйска.

— У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК «Вагнер», — вказали у моніторинговій групі.

Нагадаємо, що 15 липня велика колона «вагнерівців» прибула до Білорусі. Помічено щонайменше 60 автомобілів та три автобуси.

Також нагадаємо, що у Росії близько доби тривав бунт «вагнерівців». Увечері 23 червня Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації «вагнерівців» і там нібито загинуло багато найманців. Він анонсував «марш справедливості», додав, що «вагнерівців» 25 тисяч і вони ідуть «розбиратись». А також закликав всіх, хто хоче «заканчівать бєзпрєдєл» долучатись до «маршу».

Міноборони РФ назвало заяву про обстріл «вагнерівців» «інформаційною провокацією», водночас проти Пригожина порушили кримінальне провадження за фактом «організації військового заколоту».

Пізніше Пригожин погодився припинити заколот. Як стверджує пресслужба Олександра Лукашенка, Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі «про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги».