Стартував конкурс учасників на 29-ту Українську антарктичну експедицію.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
— Шукаємо команду зимівників та зимівниць, які з весни 2024-го до весни 2025-го працюватимуть на найпівденнішому форпості України – станції «Академік Вернадський», – йдеться в повідомленні.
У команду шукають науковців за напрямами:
Команду життєзабезпечення:
Зазначається, що конкурс не має жодних обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головними критеріями під час відбору є освіта, фаховий рівень та досвід кандидата чи кандидатки, а також здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу.
Для участі у конкурсі необхідно до 15 серпня надіслати до НАНЦ заяву та документи, що підтверджують освіту та фаховий рівень. Зразок заяви, докладний перелік документів, а також подальші етапи конкурсу можна переглянути в офіційному оголошенні. Там же зазначені як загальні вимоги до учасників команди, так і специфічні – до кожного науковця чи фахівця.
В умовах воєнного стану співбесіди з кандидатами (це другий етап конкурсу) можуть відбуватися онлайн.
Нагадаємо, що в Антарктиді, 3 липня на українській станції «Академіка Вернадського» зафіксували найвищу температуру повітря — +8,7 °С.
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Стартував конкурс учасників на 29-ту Українську антарктичну експедицію.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
— Шукаємо команду зимівників та зимівниць, які з весни 2024-го до весни 2025-го працюватимуть на найпівденнішому форпості України – станції «Академік Вернадський», – йдеться в повідомленні.
У команду шукають науковців за напрямами:
Команду життєзабезпечення:
Зазначається, що конкурс не має жодних обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головними критеріями під час відбору є освіта, фаховий рівень та досвід кандидата чи кандидатки, а також здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу.
Для участі у конкурсі необхідно до 15 серпня надіслати до НАНЦ заяву та документи, що підтверджують освіту та фаховий рівень. Зразок заяви, докладний перелік документів, а також подальші етапи конкурсу можна переглянути в офіційному оголошенні. Там же зазначені як загальні вимоги до учасників команди, так і специфічні – до кожного науковця чи фахівця.
В умовах воєнного стану співбесіди з кандидатами (це другий етап конкурсу) можуть відбуватися онлайн.
Нагадаємо, що в Антарктиді, 3 липня на українській станції «Академіка Вернадського» зафіксували найвищу температуру повітря — +8,7 °С.