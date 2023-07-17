У Києві на мостах Патона та Метро зафіксували суттєві пошкодження. Зокрема, суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону та наскрізну корозія балок.

Їх виявили під час перевірки Комісії з перевірки стану мостових споруд, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Міст Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці. Тепер головне завдання – з’ясувати реальний технічний стан та розробити покроковий план щодо ремонту та утримання.

— Стабільна та безпечна робота мостів в умовах воєнного стану – це питання нашої обороноздатності. Від стану інфраструктури залежить, як швидко відбуватиметься забезпечення військовими та гуманітарними вантажами. Ми готові відкрито говорити про проблеми, які існують в інфраструктурі, для того, аби оперативно їх вирішити. Перший етап оцінки стану мостів почався зі столиці. На черзі – мостові споруди в інших регіонах. Особливу увагу приділимо позакласним об’єктам з великою інтенсивністю руху та важливими з точки зору логістики і мобільності населення, — наголосив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Раніше повідомлялося, що перші конструкції від Неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) та фонду Говарда Баффета вже доставили в Україну.