Станом на 18 липня ЗСУ знищили понад 239 тисяч солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року склали:

особового складу - близько 239 010 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 4119 (+4) од,

бойових броньованих машин - 8051 (+17) од,

артилерійських систем - 4542 (+38) од,

РСЗВ - 689 (+4) од,

засоби ППО - 428 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3839 (+11),

крилаті ракети - 1273 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7086 (+27) од,

спеціальна техніка - 677 (+0).

Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.

Раніше, 14 липня сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.