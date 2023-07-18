Станом на 18 липня ЗСУ знищили понад 239 тисяч солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року склали:
Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.
Раніше, 14 липня сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.
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Станом на 18 липня ЗСУ знищили понад 239 тисяч солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022 року склали:
Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.
Раніше, 14 липня сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва «Shahed-136/131», а також розвідувальний БПЛА окупантів.