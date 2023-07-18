Вночі на 18 липня у Москві невідомий намагався підпалити мавзолей Володимира Леніна.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Там зазначають, що чоловік прийшов на столичну Червону площу з коктейлем Молотова, однак пляшка з горючою сумішшю влучила в огорожу. Спалаху не відбулося, і мавзолей залишився неушкодженим.

ЗМІ додають, що чоловіка затримали на місці події. Проти нього вже порушили адміністративну справу.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і не підлягає відновленню.