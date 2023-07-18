В Інгульському районі Миколаєва місцеві жителі скаржаться на підтоплення будинків під час дощів та постійний сморід.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У Миколаєві жителька другого провулка Троїцького Галина розповіла про яму біля дороги, де проходить каналізаційна труба, яку вимило ґрунтовими водами під час дощів. Внаслідок чого підтопило підвали та будинок.

— З квітня, коли почалися сильні дощі, почала бурлити каналізація. Ми неодноразово зверталися у «Миколаївводоканал». Нам казали, що це приватна труба. Років двадцять тому тут проводили каналізацію, рили котлован. І ця вода почала підійматися, — говорить жінка.

Після звернення з заявою працівники «Миколаївводоканалу» та ЕЛУ «Автодоріг» приїжджали на місце.

За словами речниці «Миколаївводоканалу» Ольги Сусленко, бригади відпрацювали на місці. Було з'ясовано, що каналізаційна мережа не забита, також додатково була промита мережа. Зараз планують провести комплексну перевірку, аби з'ясувати, в чому ж таки проблема.

Голова адміністрації Інгульського району Ганна Ременнікова каже, місцева влада зробить ситуацію контрольованою.

— Вважаємо, що це витоки каналізаційні, не зливові. На жаль, наші мешканці чомусь відводять стоки в зливову каналізацію. І вважають, що це можливо робити, хоча ця вода повинна йти одразу до річки. Міським головою виділено кошти, щоб ми знайшли каналізаційні вивіски, затампонували їх, і змушували містян йти до «Миколаївводоканалу» і укладати договір, — говорить Ганна Ременнікова.

Керівництво району попросило з бюджету 180 тисяч гривень на проєктну документацію для оцінки зливових систем.

— Будуть знайдені зливові каналізації, будуть передані на баланс ЕЛУ «Автодоріг». Тому що ЕЛУ не може приступати зараз до робіт, бо це не їхнє зараз, — додає Ганна Ременнікова.

Також, зі слів очільниці Інгульського району, станом на 17 липня мережа загалом потребує оновлення.

Раніше повідомлялося, що у березня в Інгульському районі Миколаєва працівники «Миколаївгаз» перевірили мережі на наявність дефектів та незаконних врізок абонентами.

Нагадаємо, що у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.

Також повідомлялося, що у Миколаєві провели реконструкцію зливового колектора на Центральному проспекті в районі зупинки «Дормашина» — її більше не буду затоплювати.