Служба безпеки задокументувала нові злочини ексдиректора з мовлення російського телеканалу «Russia Today» Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити й спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в «Ютуб» і «Телеграм», які налічують декілька сотень тисяч підписників.

— На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за частиною 2 статті 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи), — йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, зараз злочинець переховується від правосуддя за кордоном.

Нагадаємо, Служба безпеки України заочно оголосила про підозру жителю Миколаєва Данилові Санітару, який під час окупації Херсона співпрацював з окупантами та висвітлював неправдиву інформацію на пропагандистському телеканалі «Таврія».