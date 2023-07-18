«Укрпошта» завчасно розробила лінійку товарів на честь СБУ — футболку і стікерпаки з написом «Хто, як не ми, спалить мости», і наразі їх вже можна замовити на офіційному сайті поштового оператора.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За словами Смілянського, розробку цих товарів провели завчасно, з розрахунком запустити у день, коли на Кримському мосту вчергове стануться вибухи.

— Російські пабліки знову палали, що знову Укрпошта про щось знала і готувала марки. Ну щось знала, щось не знала, про це після перемоги. А поки СБУ організовує бавовну, Укрпошта створює мерч з такої ж якісної бавовни на честь СБУ! Не можна ж щоб таке свято і без подарунків, — зазначив Смілянський.

Тематичні поштові марки випустять 26 липня.

— Комусь може здатися більш вдалою ідеєю прийти за марками вже у тематичній футболці», – каже гендиректор «Укрпошти».

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

За даними українських ЗМІ, нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін на нараді із російським лідером Володимиром Путіним заявив, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано повністю і не підлягає відновленню.